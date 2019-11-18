Захарова рассказала, в каких случаях пользуется московским метро

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, в каких ситуациях пользуется московским метро.
"Нечасто, но езжу по мере необходимости, когда понимаю, что в пробке стоять два часа, а на метро можно доехать за 20 минут. Также я делаю так, когда иду в театр или в кино в выходные дни, ведь нужно не только доехать до места, но и найти парковку. Метро у нас рядом, да и в центре очень удобно", - сказала Захарова в интервью News.ru.
"Мои поездки складываются по-разному. Мне очень понравилось, как однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?". Бывает и такое", - отметила Захарова.