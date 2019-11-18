В Красноярске из офиса украли шесть килограммов золотых слитков

"Сегодня в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о том, что в одном из офисов, расположенных в Центральном районе краевого центра, из сейфа неустановленное лицо похитило ориентировочно 5,9 килограмма золота, стоимостью около 18 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.