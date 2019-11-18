В Красноярске из офиса украли шесть килограммов золотых слитков

КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, похитившего из офиса в Красноярске почти 6 килограммов золотых слитков стоимостью около 18 миллионов рублей, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
"Сегодня в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о том, что в одном из офисов, расположенных в Центральном районе краевого центра, из сейфа неустановленное лицо похитило ориентировочно 5,9 килограмма золота, стоимостью около 18 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
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В настоящее время к расследованию преступления подключились оперативники краевого Управления уголовного розыска.
По данным полиции, золото хранилось "в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны".
Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает лиц, причастных к похищению.