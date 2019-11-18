В Госдуме оценили предложение "Газпрома" по транзиту газа на Украину

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предложение " Предложение " Газпрома " по транзиту газа свидетельствует о стремлении российской стороны начать отношения с " Нафтогазом " с чистого листа, заявил депутат Игорь Ананских.

"Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что "Газпром" настроен на нормальные, рабочие отношения", - заявил он в комментарии телеканалу RT

Также парламентарий отметил, что прямой контракт с Москвой выгоден Киеву, и, следовательно, "разум должен победить".

Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение. Москва готова продлить действующий контракт или заключить новый. При этом в российском концерне отметили, что подписание договора возможно лишь в случае отказа сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

В октябре российская сторона предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" отказался рассматривать эту идею. При этом исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.