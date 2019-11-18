Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T19:04Z
https://ria.ru/20191118/1561085539.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/15752/03/157520302_0:79:3000:1767_1036x0_80_0_0_64074e08b9c25b84dff404b07a5e3e39.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили предложение "Газпрома" по транзиту газа на Украину

18:17 18.11.2019 (обновлено: 19:04 18.11.2019)
11720
© РИА Новости / Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкЦентральный офис "Нафтогаз Украины"
Центральный офис Нафтогаз Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предложение "Газпрома" по транзиту газа свидетельствует о стремлении российской стороны начать отношения с "Нафтогазом" с чистого листа, заявил депутат Игорь Ананских.
"Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что "Газпром" настроен на нормальные, рабочие отношения", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
16 сентября, 09:22Сказано в эфире
Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
Также парламентарий отметил, что прямой контракт с Москвой выгоден Киеву, и, следовательно, "разум должен победить".
Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение. Москва готова продлить действующий контракт или заключить новый. При этом в российском концерне отметили, что подписание договора возможно лишь в случае отказа сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Табличка на ограждении Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области
6 ноября, 16:54Сказано в эфире
"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
В октябре российская сторона предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" отказался рассматривать эту идею. При этом исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.
Суммарно "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
13 ноября, 08:00
Обещать — не значит жениться: "Нафтогаз" обманул всю Украину
21440260
Обсудить 5
Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
от такого транзитера надо держаться подальше ,не многовато дополнительно к контракту хочет нафтогаз,надеюсь в кремле понимают что раз дай спуск ,и каждый год кастрюли будут требовать дополнительно по 22 миллиарда
18 ноября, 18:44
IIvanov170
2410002
Шаги навстречу в отношениях с 404 должны быть только в западном направлении - до её полного освобождения от коричневой чумы...
18 ноября, 18:45
Константин Иванов
1630012
Рекомендуем
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
"Смех и грех": депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Борис Грызлов
Москва призвала Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Затулин рассказал о поведении греческих депутатов на Ассамблее православия
Переработка металлолома
В Госдуму внесли проект о порядке приема металлолома
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко назвал попытки привлечь его к ответственности провокацией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Российский флаг
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
18:49Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
18:46Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Лента новостейМолния