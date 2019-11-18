В Госдуме оценили предложение "Газпрома" по транзиту газа на Украину

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предложение "Газпрома" по транзиту газа свидетельствует о стремлении российской стороны начать отношения с "Нафтогазом" с чистого листа, заявил депутат Игорь Ананских.
"Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что "Газпром" настроен на нормальные, рабочие отношения", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
16 сентября, 09:22Сказано в эфиреПолитолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
Также парламентарий отметил, что прямой контракт с Москвой выгоден Киеву, и, следовательно, "разум должен победить".
Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение. Москва готова продлить действующий контракт или заключить новый. При этом в российском концерне отметили, что подписание договора возможно лишь в случае отказа сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
6 ноября, 16:54Сказано в эфире"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
В октябре российская сторона предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" отказался рассматривать эту идею. При этом исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.
Суммарно "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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