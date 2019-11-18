Москва и Минск не будут корректировать дорожную карту по союзному договору

"Насчет вопроса о том, были ли корректировки во внешнеполитической программе в связи с разработкой другой программы - программы действий по выполнению договора о создании Союзного государства, ответ отрицательный. Корректировок не было, равно как, насколько я понимаю, нет планов корректировать разрабатываемую программу по выполнению положений договора о союзном государстве в зависимости от того, чем мы сегодня занимались. Наша внешнеполитическая координация носит объективный неконъюнктурный характер и не подвержена искусственным увязкам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.