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РИА Новости

Москва и Минск не будут корректировать дорожную карту по союзному договору

17:44 18.11.2019 (обновлено: 18:42 18.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва и Минск не планируют корректировать дорожную карту по выполнению договора о Союзном государстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет вопроса о том, были ли корректировки во внешнеполитической программе в связи с разработкой другой программы - программы действий по выполнению договора о создании Союзного государства, ответ отрицательный. Корректировок не было, равно как, насколько я понимаю, нет планов корректировать разрабатываемую программу по выполнению положений договора о союзном государстве в зависимости от того, чем мы сегодня занимались. Наша внешнеполитическая координация носит объективный неконъюнктурный характер и не подвержена искусственным увязкам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
6 ноября, 03:07
Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. По его словам, на 19 ноября запланирован союзный совмин, после которого он и российский премьер Дмитрий Медведев "договорились все время, сколько необходимо, до самой ночи … посвятить "дорожным картам". При этом Румас заявил, что отраслевые "дорожные карты" будут подписаны, только если интересы республики будут учтены.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
30 октября, 16:01Союзное государство
Минск заявил о желании вдохнуть новые силы в договор о Союзном государстве
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Союзное государствоСергей ЛавровМИД РФБелоруссияРоссияПолитика
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