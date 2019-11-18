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РИА Новости

Эксперт рассказал о причине заинтересованности Запада в контактах с Минском

17:35 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован в налаживании отношений с Белоруссией, которая является "оружием" против России, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения об облегчении выдачи виз.
Как отметил эксперт, соглашение об облегчении выдачи виз между ЕС и Белоруссией скорее всего будет подписано, для Запада подписание этого соглашения не вопрос, "это такая мелочь, как песчинка".
"Для Белоруссии это символично, что вот Запад нас поддерживает. За эти годы (в Белоруссии - ред.) много было сделано, очень жесткая антироссийская пропаганда всегда, жестче бывает, чем украинская. Население в меньшей степени, а элита ориентирована на запад, на ЕС", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Суздальцев добавил, что не имеет фактов, чтобы сказать, что Белоруссия является союзником России. "Эта страна проводит откровенно антироссийскую политику. В отношении Крыма, вхождение которого в состав России не признали, не признали Абхазию и Южную Осетию, операция в Сирии, все это вызывало возмущение белорусской стороны, отрицание и блокирование", - сказал он.
Как отметил Суздальцев, это вызывает большой интерес на Западе, учитывая, что дотации РФ в сторону Белоруссии колоссальные. "Сейчас они примерно 6-7 миллиардов в год, а было 10 миллиардов в год. И на 1 января этого года общая сумма поддержки, субсидий, которые получила Белоруссия за последние 20 лет, составила 126 миллиардов долларов. Конечно, на этом фоне Запад заинтересован в (президенте Белоруссии Александре) Лукашенко, потому что он получается очень эффективным оружием против России, которое Россия сама и оплачивает. И причем многие годы", - сказал эксперт.
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"Лукашенко пытается балансировать между Западом и Востоком, шантажируя, прежде всего, Россию тем, что он идет на Запад. На Запад уйти-то он вряд ли сможет, потому что Запад его не примет. Но у Запада есть кандидатура на его место, прозападного стиля, украинского варианта. Такой вариант не исключен", - добавил эксперт.
Он отметил, что Лукашенко "играет здесь с огнем, потому что нельзя усидеть на двух стульях, (принимать) от России десятки миллиардов долларов дотаций и одновременно идя против нее, натравливая на нее те же США, тот же Запад".
Также, как отметил Суздальцев, Лукашенко рассчитывает на то, что западные страны примут его возможный шестой президентский срок.
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"Он (Лукашенко – ред.) рассчитывает, что вот это предательство в рамках Союзного государства, предательство России, ему зачтется. Он очень боится, что Россия перестанет его дотировать, помогать ему, но рассчитывает, что если он будет угрожать, что он уйдет, то Россия будет дальше его субсидировать, переводить ему деньги и давать дешевые ресурсы. У него нет другого выхода, нет другой системы, он за 25 лет у власти ничего другого не создал, кроме как жить за счет России. Поэтому это у него единственный выход", - заключил эксперт.
Ранее Лукашенко 11-12 ноября посетил с официальным визитом Австрию. В предыдущий раз в ЕС Лукашенко был в 2016 году - в Риме и Ватикане. Однако именно визит в Вену носит статус официального. В его рамках Лукашенко провел переговоры с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом и принял участие в экономическом форуме вместе с председателем Национального совета Австрии. По данным агентства Белта, по итогам бизнес-форума был подписан ряд документов, которые принесут в копилку двустороннего товарооборота более 200 миллионов долларов.
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Андрей СуздальцевЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
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