В ДНР назвали идею Киева об операции по поддержанию мира недопустимой

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина считает недопустимой идею Киева об операции по поддержанию мира в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что альтернативой минских соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.
"Предлагаемая так называемая миротворческая операция направлена на подготовку к сегрегации народа Донбасса. Это недопустимо! Единственный возможный сценарий мирного урегулирования – это реализация минских соглашений", - сказала РИА Новости Шишкина.
По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от минских соглашений, "чтобы осуществить план по депортации населения Донбасса".
"То, что озвучивает министр иностранных дел Украины Пристайко, – часть сценария", - добавила Шишкина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.