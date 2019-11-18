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РИА Новости

Предложение по мораторию на РСМД в Европе остается в силе, заявил Лавров

17:24 18.11.2019 (обновлено: 18:45 18.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предложение России по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"Еще одной темой была проблематика контроля над вооружениями. Мы отметили неудовлетворительную ситуацию в этой сфере в результате шагов Вашингтона по сознательному подрыву глобальной архитектуры стратегической стабильности... Мы отметили, что в послании президента (РФ Владимира) Путина, адресованном лидерам ключевых стран Евроатлантики, Азиатско-Тихоокеанского региона по проблематике ДРСМД, было подтверждено намерение России не только проявлять сдержанность, но и объявить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от соответствующих действий будут воздерживаться США и их союзники", - сказал Лавров.
"Остается в силе наше предложение, адресованное в рамках этого послания к членам Североатлантического альянса, присоединиться к такому мораторию", - добавил он, отметив, что предложение идет в том же русле, что и инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко о принятии соответствующей декларации.
Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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