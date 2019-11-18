Предложение по мораторию на РСМД в Европе остается в силе, заявил Лавров

"Остается в силе наше предложение, адресованное в рамках этого послания к членам Североатлантического альянса, присоединиться к такому мораторию", - добавил он, отметив, что предложение идет в том же русле, что и инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко о принятии соответствующей декларации.

Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".