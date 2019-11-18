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РИА Новости

В Омской области открыли реконструированный парк Победы

17:21 18.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Реконструированный парк Победы открыли в райцентре Оконешниково Омской области в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в понедельник облправительство.
"В рамках реализации проекта "Во славу ушедших, в память живущих", ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов, торжественно открыт мемориальный комплекс в парке Победы районного центра Оконешниково", - говорится в сообщении. Почетное право разрезать красную ленточку предоставили ветеранам Великой Отечественной войны Ивану Богомолову и Николаю Чисталеву.
Реконструкция Парка Победы стартовала в 2016 году. Работы по его благоустройству проходили в рамках реализации государственной программы Омской области и муниципальной программы Оконешниковского городского поселения "Формирование комфортной городской среды". В 2018 и 2019 годах на обновление парка из федерального бюджета было направлено свыше 13 миллионов рублей, из областного – более 1 миллиона, местного - около 800 тысяч.
"По поручению губернатора Омской области Александра Буркова выражаю слова признательности всем, кто не равнодушен к таким событиям. Мы прекрасно понимаем, чтобы создать такие исторические места, необходимо вложить не только финансовые средства, но и любовь, сердечное отношение к памяти, которую мы должны сохранять для будущих поколений", - сказал на церемонии открытия зампред правительства Омской области, глава Минтруда и соцразвития региона Владимир Куприянов.
Парк в форме звезды был заложен 9 мая 1945 года детьми блокадного Ленинграда, эвакуированными в Оконешниковский район. В 1995 году здесь же был воздвигнут мемориальный комплекс в честь героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас мемориальный комплекс дополнили гранитные плиты с именами участников войны, а также проведено комплексное благоустройство.
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