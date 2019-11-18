Украина вышла из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Украина вышла из соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями государств Содружества Независимых Государств, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте президента.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ, представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе 2018 года.
"Постановляю: выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 года", - говорится в тексте указа.
Указ датирован 18 ноября.
17 апреля, 13:39Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения