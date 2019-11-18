Прокуратура в Тюмени проверит данные о замерзающем на цепи верблюде

Ранее "Новая газета" написала, что верблюда в Тюмени держат на цепи на улице в мороз и снегопад. По данным СМИ, животное потеряло один жировой горб из двух и половину шерсти. Верблюду, по словам местных жителей, хозяин иногда приносит сено, в основном он питается тем, чем подкармливают его горожане.