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РИА Новости

Прокуратура в Тюмени проверит данные о замерзающем на цепи верблюде

16:26 18.11.2019
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© Depositphotos / katiekkВерблюд в зимнем пейзаже
Верблюд в зимнем пейзаже
© Depositphotos / katiekk
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Природоохранная прокуратура Тюменской области проверит условия содержания верблюда Кеши, которого хозяева приковали цепью к бараку между многоэтажными домами в Тюмени, сообщает в понедельник региональное ведомство.
Ранее "Новая газета" написала, что верблюда в Тюмени держат на цепи на улице в мороз и снегопад. По данным СМИ, животное потеряло один жировой горб из двух и половину шерсти. Верблюду, по словам местных жителей, хозяин иногда приносит сено, в основном он питается тем, чем подкармливают его горожане.
"В СМИ появилась публикация о содержании на улице в Тюмени верблюда. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура с участием органов ветеринарного контроля проведет по данному факту проверку", – говорится в сообщении.
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