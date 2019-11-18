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РИА Новости

Медведев и Румас обсудят взаимодействие в торгово-экономической сфере

16:24 18.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Москве взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Медведев совместно с Румасом проведёт заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии 19 ноября в Москве. Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, в частности, будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы.
Ранее Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. По его словам, на 19 ноября запланирован союзный совмин, после которого он и российский премьер "договорились все время, сколько необходимо, до самой ночи … посвятить "дорожным картам". При этом в среду Румас заявил, что отраслевые "дорожные карты" будут подписаны, только если интересы республики будут учтены.
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