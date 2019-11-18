Медведев и Румас обсудят взаимодействие в торгово-экономической сфере

Отмечается, что, в частности, будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

Ранее Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. По его словам, на 19 ноября запланирован союзный совмин, после которого он и российский премьер "договорились все время, сколько необходимо, до самой ночи … посвятить "дорожным картам". При этом в среду Румас заявил, что отраслевые "дорожные карты" будут подписаны, только если интересы республики будут учтены.