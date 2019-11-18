Глава Крыма прокомментировал передачу Украине задержанных кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Передача Украине военных кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, является четким сигналом украинской власти, что пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы.
"Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений. Это четкий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала в том числе авантюра в Керченском проливе", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава республики выразил надежду, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.