Жителей двух липецких сел обеспечили качественной питьевой водой

ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Жителей двух сел Липецкой области - Студёные Выселки и Копцевы Хутора - качественной питьевой водой будут снабжать артезинская скважина и водопровод, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что сельчане, а это порядка двух тысяч человек, долгое время жаловались на плохое качество воды.
Работы проведены в рамках совместной программы Минстроя России и Роспотребнадзора "Чистая вода" нацпроекта "Экология" рассчитанного до 2024 года. На реализацию проекта "Чистая вода" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов выделено около 20 миллионов рублей, из них 2,2 миллиона рублей отпущено на строительство водопровода и обустройство скважины в Липецком районе.
"В 2019 году Липецкая область планирует реализовать четыре проекта. Сети водоснабжения в селе Пригородка Усманского района, открытые в сентябре, стали первыми в России, введёнными в эксплуатацию по проекту "Чистая вода". До конца года завершатся работы на Краснинском водозаборе и скважине в селе Жерновное Долгоруковского района", - сообщил Артамонов.
Он также отметил, что реализация национальных проектов – важная государственная задача, направленная на улучшение качества жизни липчан.