Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-11-18T16:11Z
https://ria.ru/20191118/1561076338.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_0:102:2000:1227_1036x0_80_0_0_23e51e000e9b73460a361356de6a4b59.jpg
РИА Новости

Жителей двух липецких сел обеспечили качественной питьевой водой

16:11 18.11.2019
17
© Fotolia / bigfoot Стакан с водой
Стакан с водой
© Fotolia / bigfoot
ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Жителей двух сел Липецкой области - Студёные Выселки и Копцевы Хутора - качественной питьевой водой будут снабжать артезинская скважина и водопровод, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что сельчане, а это порядка двух тысяч человек, долгое время жаловались на плохое качество воды.
Работы проведены в рамках совместной программы Минстроя России и Роспотребнадзора "Чистая вода" нацпроекта "Экология" рассчитанного до 2024 года. На реализацию проекта "Чистая вода" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов выделено около 20 миллионов рублей, из них 2,2 миллиона рублей отпущено на строительство водопровода и обустройство скважины в Липецком районе.

"В 2019 году Липецкая область планирует реализовать четыре проекта. Сети водоснабжения в селе Пригородка Усманского района, открытые в сентябре, стали первыми в России, введёнными в эксплуатацию по проекту "Чистая вода". До конца года завершатся работы на Краснинском водозаборе и скважине в селе Жерновное Долгоруковского района", - сообщил Артамонов.

Он также отметил, что реализация национальных проектов – важная государственная задача, направленная на улучшение качества жизни липчан.
100000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
Рекомендуем
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
Собственные доходы бюджета Калужской области выросли на 8% в 2019 году
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Ростовская область представит умные машины на "Транспорте России-2019"
Четвертая Лизинговая конференция Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки
Четвертая Лизинговая конференция в Москве собрала более 500 участников
Листы с денежными купюрами
"Русгидро" размещает пятилетние евробонды объемом 15 млрд рублей
Государственный Совет Республики Татарстан
Проекты из Татарстана получили гран-при премии Russian Event Awards
Эксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем
Эксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем
Городская усадьба С. М. Шибаева после реставрации
Вологодские теплоснабжающие компании задолжали за газ 1,5 млрд рублей
Церковь святого Апостола Андрея Первозванного, конец XIX века, д. Ведягино, Кенозерский национальный парк
Фотовыставка, посвященная деревянным храмам Кенозерья, открылась в Москве
Стенд компании Ростех
Национальный промышленный форум пройдет 6 декабря в Москве
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржака
Российские зрители увидят "Детское Евровидение-2019" в прямом эфире
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области открыли реконструированный парк Победы
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Минприроды выступило за эволюционный путь в вопросе отказа от пластика
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Котельная
Минэнерго высоко оценило готовность "Т Плюс" к прохождению зимы
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Спецназ в Тбилиси освободил ряд заблокированных входов в парламент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
Лента новостейМолния