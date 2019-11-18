Жителей двух липецких сел обеспечили качественной питьевой водой

Он отметил, что сельчане, а это порядка двух тысяч человек, долгое время жаловались на плохое качество воды.

Работы проведены в рамках совместной программы Минстроя России и Роспотребнадзора "Чистая вода" нацпроекта "Экология" рассчитанного до 2024 года. На реализацию проекта "Чистая вода" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов выделено около 20 миллионов рублей, из них 2,2 миллиона рублей отпущено на строительство водопровода и обустройство скважины в Липецком районе.