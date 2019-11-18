Проекты из Татарстана получили гран-при премии Russian Event Awards

КАЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Два проекта из Два проекта из Татарстана получили гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2019, еще несколько проектов стали лауреатами и призерами премии, сообщает госкомитет региона по туризму.

"В Самаре прошел финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2019. Два проекта из Татарстана получили гран-при конкурса. Спасская ярмарка в Елабуге стала лучшим туристическим событием по популяризации народных традиций и промыслов. Интерактивная площадка "Мельница в Туган Авылым" получила гран-при как лучшая интерактивная программа туристического события", - говорится в сообщении.

Всего Татарстан в финале конкурса представляли 13 проектов, победивших на региональном этапе.

Лауреатами премии, завоевавшими первое место, стали гастрономический фестиваль "Бал-май" (Болгар) в номинации "Лучшая интерактивная программа туристического события" и галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Татарстана (Казань) в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия".

Вторые места у международного фестиваля духовых оркестров "Фанфары Казани" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100000", проекта "Сказочный городок" (Казань) в номинации "Лучшая интерактивная программа туристического события", фестиваль "Военные игры "Элбэдэн" (Пестрецы) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности". Третьих мест удостоены фестиваль "Кирмен Жиены" (село Средние Кирмени) как лучшая идея туристического события и IV всероссийский фестиваль "Скорлупино" (Пестрецы) как лучшее событие в области гастрономического туризма.