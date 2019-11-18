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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил к II чтению корректировку параметров бюджета — 2019

16:08 18.11.2019 (обновлено: 16:10 18.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 20 ноября.
Комитет рассмотрел более 100 поправок к законопроекту и поддержал все поправки правительства, в основном они касались перераспределения средств по отдельным направлениям в пределах общего объема расходов, утвержденного в первом чтении. В частности, были поддержаны поправки о направлении дополнительно на докапитализацию Россельхозбанка 1,635 миллиарда рублей за счет сложившейся экономии. В первом чтении на докапитализацию РСХБ было предусмотрено 3 миллиарда рублей, теперь – 4,635 миллиарда рублей.
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"Минсельхоз рассчитал, что будет экономия средств, которые предусматривались в бюджете этого года на субсидирование российским кредитным организациям и Внешэкономбанку на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство и первичную переработку", - пояснила на заседании комитета первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко. "Есть экономия по субсидиям РЖД, возникающая в связи с установлением льготных тарифов на перевозку зерна. Посчитали, сколько будет перевезено зерна до конца года", - добавила замминистра.
Комитет также поддержал поправку об увеличении ассигнований Объединенной двигателестроительной корпорации на разработку и создание перспективного двигателя ПД-35 в текущем году почти на 6 миллиардов рублей до 10,5 миллиарда рублей. Это перераспределение между годами, в соответствии с которым те ассигнования, которые были предусмотрены на эти цели в 2020 году, будут направлены на них уже в 2019 году, отметила Нестеренко.
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Кроме того, в рамках правительственных поправок предусматривается субсидия госкомпании "Автодор" на сумму 12 миллиардов рублей на осуществление доверительной деятельности по управлению ее автодорогами. Ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, для капвложений в объекты госсобственности увеличиваются на 6 миллиардов рублей, до 13,809 миллиарда рублей.
Согласно проекту, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей. С учетом этой экономии проект предусматривает распределение и перераспределение 319,1 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% ВВП), что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня.
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