Комитет Госдумы одобрил к II чтению корректировку параметров бюджета — 2019

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 20 ноября.

Комитет рассмотрел более 100 поправок к законопроекту и поддержал все поправки правительства, в основном они касались перераспределения средств по отдельным направлениям в пределах общего объема расходов, утвержденного в первом чтении. В частности, были поддержаны поправки о направлении дополнительно на докапитализацию Россельхозбанка 1,635 миллиарда рублей за счет сложившейся экономии. В первом чтении на докапитализацию РСХБ было предусмотрено 3 миллиарда рублей, теперь – 4,635 миллиарда рублей.

"Минсельхоз рассчитал, что будет экономия средств, которые предусматривались в бюджете этого года на субсидирование российским кредитным организациям и Внешэкономбанку на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство и первичную переработку", - пояснила на заседании комитета первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко. "Есть экономия по субсидиям РЖД, возникающая в связи с установлением льготных тарифов на перевозку зерна. Посчитали, сколько будет перевезено зерна до конца года", - добавила замминистра.

Комитет также поддержал поправку об увеличении ассигнований Объединенной двигателестроительной корпорации на разработку и создание перспективного двигателя ПД-35 в текущем году почти на 6 миллиардов рублей до 10,5 миллиарда рублей. Это перераспределение между годами, в соответствии с которым те ассигнования, которые были предусмотрены на эти цели в 2020 году, будут направлены на них уже в 2019 году, отметила Нестеренко.

Кроме того, в рамках правительственных поправок предусматривается субсидия госкомпании "Автодор" на сумму 12 миллиардов рублей на осуществление доверительной деятельности по управлению ее автодорогами. Ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, для капвложений в объекты госсобственности увеличиваются на 6 миллиардов рублей, до 13,809 миллиарда рублей.