Умерла старшая сестра короля Камбоджи

"Ее королевское высочество принцесса Самдет Реач Ботреи Преах Реам Нородом Буппха Деви, член Тайного совета его величества короля и член Конституционного совета скончалась сегодня около 12.30 в результате тяжелой болезни в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении бюро.

Принцесса Нородом Буппха Деви занималась камбоджийским классическим танцем с пяти лет и к 18 годам стала одной из самых молодых примадонн национального камбоджийского балета. Принцесса не прекратила работу в сфере балета и после того, как сама закончила танцевать на сцене. После свержения в 1979 году репрессивного режима "красных кхмеров" Пол Пота, принцесса стала одним из основных энтузиастов восстановления школы камбоджийского традиционного балета, разрушенной и забытой во времена "красных кхмеров", и сама занималась подготовкой и обучением первых поколений танцовщиц этого периода.