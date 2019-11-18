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РИА Новости

Умерла старшая сестра короля Камбоджи

16:07 18.11.2019
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© AP Photo / Heng SinithКамбоджийская принцесса Нородом Буппха Деви
Камбоджийская принцесса Нородом Буппха Деви
© AP Photo / Heng Sinith
БАНГКОК, 18 ноя – РИА Новости. Принцесса Нородом Буппха Деви, старшая дочь покойного короля Камбоджи Нородома Сианука и сестра по отцу ныне царствующего монарха короля Нородома Сихамони, скончалась в Пномпене после тяжелой болезни в возрасте 77 лет, сообщает в понедельник Бюро королевского двора Камбоджи.
"Ее королевское высочество принцесса Самдет Реач Ботреи Преах Реам Нородом Буппха Деви, член Тайного совета его величества короля и член Конституционного совета скончалась сегодня около 12.30 в результате тяжелой болезни в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении бюро.
Принцесса Нородом Буппха Деви занималась камбоджийским классическим танцем с пяти лет и к 18 годам стала одной из самых молодых примадонн национального камбоджийского балета. Принцесса не прекратила работу в сфере балета и после того, как сама закончила танцевать на сцене. После свержения в 1979 году репрессивного режима "красных кхмеров" Пол Пота, принцесса стала одним из основных энтузиастов восстановления школы камбоджийского традиционного балета, разрушенной и забытой во времена "красных кхмеров", и сама занималась подготовкой и обучением первых поколений танцовщиц этого периода.
В 1999-2004 годах она работала в качестве министра культуры и искусств Камбоджи, а затем долгое время была сенатором, говорится в сообщении. Принцесса с 1959 года была замужем, у нее пятеро детей.
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Нородом СианукКамбоджаПномпеньВ мире
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