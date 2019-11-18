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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии оценил перспективы союзных отношений с Россией

15:45 18.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Союзные отношения России и Белоруссии в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень. Как мы знаем, по поручению глав государств Белоруссии и России правительства двух стран ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции. Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание совета министров Союзного государства", - заявил Макей в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он добавил, что подготовленные интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия.
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Союзное государствоВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияРоссияПолитика
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