Глава МИД Белоруссии оценил перспективы союзных отношений с Россией

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень. Как мы знаем, по поручению глав государств Белоруссии и России правительства двух стран ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции. Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание совета министров Союзного государства", - заявил Макей в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.