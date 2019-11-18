Национальный промышленный форум пройдет 6 декабря в Москве

Участники, в частности, намерены обсудить обеспечение реализации национальных проектов промышленной продукцией, применение новых инструментов господдержки для высокотехнологичных и экспортно-ориентированных проектов, адресную поддержку проектов по повышению производительности труда, цифровую трансформацию промышленности и другие вопросы.

В рамках рабочих групп будут сформированы предложения и инициативы бизнеса в адрес правительства РФ. Подведение итогов их работы, а также отраслевых сессий, состоится в ходе пленарной сессии "Промышленность и национальные цели развития. Инициативы бизнеса", на которой будет сформирован список предложений по вопросам реализации промышленной политики.