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РИА Новости

Национальный промышленный форум пройдет 6 декабря в Москве

15:38 18.11.2019 (обновлено: 15:57 18.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Ростех"
Стенд компании Ростех
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальный промышленный форум пройдет 6 декабря в Москве, его целью является формирование позиции бизнеса по ключевым вопросам реализации промышленной политики в Российской Федерации, развитие законодательных и проектных инициатив промышленных компаний, сообщает организатор.
В форуме планируется участие заместителя председателя правительства РФ, Дмитрия Козака, руководителей ряда министерств, Российского союза промышленников и предпринимателей, ведущих институтов развития, госкорпораций, а также крупных и средних промышленных компаний.
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Участники, в частности, намерены обсудить обеспечение реализации национальных проектов промышленной продукцией, применение новых инструментов господдержки для высокотехнологичных и экспортно-ориентированных проектов, адресную поддержку проектов по повышению производительности труда, цифровую трансформацию промышленности и другие вопросы.
В рамках рабочих групп будут сформированы предложения и инициативы бизнеса в адрес правительства РФ. Подведение итогов их работы, а также отраслевых сессий, состоится в ходе пленарной сессии "Промышленность и национальные цели развития. Инициативы бизнеса", на которой будет сформирован список предложений по вопросам реализации промышленной политики.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Национальный промышленный форумДмитрий КозакМоскваРоссияЭкономика
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