В Крыму ждут ответных шагов со стороны Киева после передачи кораблей ВМС

"Теперь дело за украинской стороной, которая незаконно изъяла сейнер наших рыбаков. Для нас это очень важно, потому что люди лишены средств для существования и своего основного рабочего места. Проявит ли Украина со своей стороны добрую волю, если у Киева есть желание выйти на позитивную тональность в диалоге с Россией. Мы будем ожидать реакции и движения в этом направлении. Ответный шаг украинской стороны станет индикатором их позиции", - сказал Мурадов РИА Новости.