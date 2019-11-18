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РИА Новости

В Крыму ждут ответных шагов со стороны Киева после передачи кораблей ВМС

15:31 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Передача Украине кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, должна побудить украинские власти пойти на ответные шаги, среди которых - возвращение крымского сейнера "Норд", заявил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее МИД РФ сообщил, что в понедельник украинской стороне переданы три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад.
"Теперь дело за украинской стороной, которая незаконно изъяла сейнер наших рыбаков. Для нас это очень важно, потому что люди лишены средств для существования и своего основного рабочего места. Проявит ли Украина со своей стороны добрую волю, если у Киева есть желание выйти на позитивную тональность в диалоге с Россией. Мы будем ожидать реакции и движения в этом направлении. Ответный шаг украинской стороны станет индикатором их позиции", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, передача украинских кораблей является жестом доброй воли российского государства и стремлением "расчистить поле от различных сложностей", которые мешают вести диалог между странами в позитивной плоскости.
Рыболовецкое судно Норд
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В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял РИА Новости, что также рассчитывает на возвращение сейнера после передачи Украине задержанных кораблей.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
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В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныАзовское мореВоенно-морские силы УкраиныГеоргий МурадовМИД РФВладимир ПутинСимферопольКрымВ мире
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