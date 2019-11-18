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РИА Новости

Прокуратура на Урале начала проверку после смерти ребенка в больнице

15:24 18.11.2019 (обновлено: 15:25 18.11.2019)
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге проверит, своевременно ли врачи оказали помощь скончавшемуся годовалому ребенку, сообщает в понедельник надзорное ведомство Свердловской области.
Ранее следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Местные СМИ написали, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.
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"Прокуратура Екатеринбурга с привлечением прокуратуры Орджоникидзевского района, специалистов территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку по факту смерти малолетнего ребенка, предварительно от менингококковой инфекции, в городской клинической больнице (ГКБ) №40", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет проверена работа частного детского сада "Дошколенок" на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, трудового законодательства.
Также будет проверена информация о несвоевременном прибытии бригады скорой помощи, ненадлежащем оказании медицинских услуг ребенку, несвоевременной госпитализации и оказании медицинской помощи в больнице.
Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.
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Здоровье - ОбществоЕкатеринбургОрджоникидзевский районПроисшествия
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