Прокуратура на Урале начала проверку после смерти ребенка в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Прокуратура в Екатеринбурге проверит, своевременно ли врачи оказали помощь скончавшемуся годовалому ребенку, сообщает в понедельник надзорное ведомство Свердловской области.

Ранее следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Местные СМИ написали, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

"Прокуратура Екатеринбурга с привлечением прокуратуры Орджоникидзевского района , специалистов территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку по факту смерти малолетнего ребенка, предварительно от менингококковой инфекции, в городской клинической больнице (ГКБ) №40", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет проверена работа частного детского сада "Дошколенок" на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, трудового законодательства.

Также будет проверена информация о несвоевременном прибытии бригады скорой помощи, ненадлежащем оказании медицинских услуг ребенку, несвоевременной госпитализации и оказании медицинской помощи в больнице.