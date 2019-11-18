В Крыму назвали передачу украинских кораблей логичным решением

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Украинские военные корабли могут проходить через Украинские военные корабли могут проходить через Керченский пролив при условии заблаговременного согласования с российской стороной, а также соблюдения международных норм судоходства, впредь превращать пролив в место для провокаций никто не позволит, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Ранее МИД РФ сообщил, что в понедельник украинской стороне переданы три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение российской границы около года назад.

"Передача кораблей - это объективное и логическое решение. Жест доброй воли нашей страны. После проведение всех следственных действий корабли возвращены Украине, так как нам ничего чужого не надо. При этом, Россия никому не позволит превращать Керченский пролив в место провокаций. Украинские корабли могут проходить через пролив, но при условии соблюдения российского суверенного законодательства и международных норм судоходства", - сказал Фикс РИА Новости.

По его словам, у украинских кораблей не будет никаких проблем с прохождением пролива, при заблаговременном извещении о своих намерениях.

"Никаких проблем не будет. Все будет нормально. Все запросы будут рассмотрены при условии строгого соблюдения международного законодательства в области судоходства и уважительного отношения к нашей стране", - подчеркнул вице-спикер.

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