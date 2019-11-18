Суд назначил экспертизу высказываний Порошенко по делу о давлении на суд

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Печерский районный суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний экс-президента Печерский районный суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний экс-президента Украины Петра Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО ) 18 апреля на предмет давления на судей Окружного административного суда Киева, следует из постановления, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Порошенко, находясь на посту президента, поручил СНБО на заседании обратиться в высшую квалификационную комиссию судей с просьбой ускорить оценку работы судей Окружного административного суда Киева, который рассматривал иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского по национализации Приватбанка. Президент также поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре проанализировать основания для возбуждения дела в связи с решением суда. Глава Окружного административного суда Киева, который выносил решение о незаконности национализации "Приватбанка", Павел Вовк считает, что президент нарушил законодательство.

"Ходатайство удовлетворить. Назначить судебно-лингвистическую криминалистическую экспертизу устной речи в уголовном производстве (деле – Прим. ред.)", - говорится в решении суда.

В частности, суд требует, чтобы во время экспертизы было установлено, были ли в высказываниях экс-президента на заседании СНБО призывы, утверждения, просьбы, предложения, указания, критика, в том числе адресованные третьим лицам, которые могут расцениваться как влияние в любой форме в том числе и моральное давление на судей Окружного административного суда города Киева.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, у него процессуальный статус свидетеля. Порошенко после нескольких допросов начал игнорировать вызовы на допрос в Госбюро расследований.