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РИА Новости

Суд назначил экспертизу высказываний Порошенко по делу о давлении на суд

15:04 18.11.2019
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрезидент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Печерский районный суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний экс-президента Украины Петра Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 апреля на предмет давления на судей Окружного административного суда Киева, следует из постановления, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Порошенко, находясь на посту президента, поручил СНБО на заседании обратиться в высшую квалификационную комиссию судей с просьбой ускорить оценку работы судей Окружного административного суда Киева, который рассматривал иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского по национализации Приватбанка. Президент также поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре проанализировать основания для возбуждения дела в связи с решением суда. Глава Окружного административного суда Киева, который выносил решение о незаконности национализации "Приватбанка", Павел Вовк считает, что президент нарушил законодательство.
"Ходатайство удовлетворить. Назначить судебно-лингвистическую криминалистическую экспертизу устной речи в уголовном производстве (деле – Прим. ред.)", - говорится в решении суда.
В частности, суд требует, чтобы во время экспертизы было установлено, были ли в высказываниях экс-президента на заседании СНБО призывы, утверждения, просьбы, предложения, указания, критика, в том числе адресованные третьим лицам, которые могут расцениваться как влияние в любой форме в том числе и моральное давление на судей Окружного административного суда города Киева.
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Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, у него процессуальный статус свидетеля. Порошенко после нескольких допросов начал игнорировать вызовы на допрос в Госбюро расследований.
Окружной административный суд Киева ранее признал незаконной национализацию Приватбанка и постановил признать недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Минфин и Нацбанк Украины готовят апелляцию на это решение. Оба ведомства и сам банк заявили, что возвращение банка его бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно. Порошенко в свою очередь заявил, что возвращение Приватбанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом.
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