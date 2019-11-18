Владелец затонувшего у берегов Крыма катера предстанет перед судом

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Владельца затонувшего у берегов Крыма катера, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
Прогулочный катер "Камелот" 5 сентября перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров, из которых 12 удалось спасти, и один член экипажа. Почти через сутки нашли тело пропавшей женщины, жительницы Ростовской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца маломерного судна "Камелот", обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что владелец судна арестован, вину в совершенном преступлении признал полностью.
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