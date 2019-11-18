Владелец затонувшего у берегов Крыма катера предстанет перед судом

Прогулочный катер "Камелот" 5 сентября перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров, из которых 12 удалось спасти, и один член экипажа. Почти через сутки нашли тело пропавшей женщины, жительницы Ростовской области.