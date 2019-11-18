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Чувашская Республика
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РИА Новости

Количество проектов инициативного бюджетирования в Чувашии выросло в 6 раз

14:39 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕБОКСАРЫ, 18 ноя – РИА Новости. Количество проектов инициативного бюджетирования в Чувашии выросло в шесть раз по сравнению с 2017 годом – со 103 до 622 проектов, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Инициативное бюджетирование или партисипаторное бюджетирование – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.
Общий объем финансирования проектов вырос почти в пять раз – с 82,6 миллиона рублей до 378,1 миллиона рублей. На каждый внебюджетный рубль, вложенный жителями и организациями сельских территорий, направлены четыре рубля бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
"Наиболее востребованными среди населения являются проекты по ремонту объектов коммунального хозяйства – 48% от общего количества, на втором месте – проекты по ремонту автомобильных дорог, их доля составляет 25%", – привели в пресс-службе слова исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Чувашской Республики Татьяны Рябининой на еженедельном совещании у главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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По ее словам, 93% проектов инициативного бюджетирования завершены.
В пресс-службе уточнили, что из бюджета республики финансируются проекты по ремонту учреждений социально-культурной сферы, созданию детских и игровых площадок, мест массового отдыха населения, объектов пожарной безопасности, мест захоронения. В текущем году по просьбам муниципалитетов финансовую поддержку из регионального бюджета начали получать проекты по обустройству противопожарных водоемов и их очистке.
Как отметил министр строительства Чувашии Алексей Грищенко, в городах республики в этом году реализуются 26 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах: восемь – в Чебоксарах, четыре – в Новочебоксарске, пять – в Канаше, пять – в Шумерле и четыре – в Алатыре. На софинансирование проектов из республиканского бюджета были выделены 20,8 миллиона рублей.
В пресс-службе добавили, что глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил сформировать единый реестр типовых проектов и разместить его в открытом доступе. Он отметил, что активность людей в инициативном бюджетировании намного выше в сельских районах, нежели в городах.
"Когда жильцы сами участвуют в благоустройстве собственных дворов, то там потом и порядок лучше поддерживается и фактов вандализма гораздо меньше. Но средства населения нужно использовать очень бережно, аккуратно, рачительно. Должна быть налажена публичная отчетность", – сказал Игнатьев.
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Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
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