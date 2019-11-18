Александра Вучича выписали из больницы

БЕЛГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выписан из больницы, где оказался из-за проблем с сердцем, и возвращается к выполнению своих обязанностей, заявила советница Вучича по СМИ Сузана Васильевич.
Вучич, который в пятницу попал на лечение в Военно-медицинской академии в Белграде из-за кардиоваскулярных проблем, в субботу поблагодарил врачей и сообщил, что выйдет на работу в понедельник. Советница главы государства в понедельник сообщила, что он два дня находился "на аппаратах", вышел на работу, "но вынужден будет проходить терапию и сократить обязанности".
"Утром пришли результаты анализов, надеюсь, президент после этого начнет слушать людей, которые беспокоятся о его здоровье", - заявила Васильевич в эфире телеканала Pink.
Советница главы государства отметила, что в социальных сетях Сербии появилось множество саркастических и негативных комментариев после сообщения о лечении Вучича.
"Если вы не выступаете за него, не поддерживаете политическую опцию Александра Вучича и эту власть, дайте человеку хотя бы спокойно поболеть", - призвала она.
Васильевич указала, что мировые лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, словенский лидер Борут Пахор и премьер Албании Эди Рама выразили свое беспокойство и слова поддержки президенту Сербии.