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РИА Новости

Александра Вучича выписали из больницы

14:32 18.11.2019 (обновлено: 14:50 18.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выписан из больницы, где оказался из-за проблем с сердцем, и возвращается к выполнению своих обязанностей, заявила советница Вучича по СМИ Сузана Васильевич.
Вучич, который в пятницу попал на лечение в Военно-медицинской академии в Белграде из-за кардиоваскулярных проблем, в субботу поблагодарил врачей и сообщил, что выйдет на работу в понедельник. Советница главы государства в понедельник сообщила, что он два дня находился "на аппаратах", вышел на работу, "но вынужден будет проходить терапию и сократить обязанности".
"Утром пришли результаты анализов, надеюсь, президент после этого начнет слушать людей, которые беспокоятся о его здоровье", - заявила Васильевич в эфире телеканала Pink.
Советница главы государства отметила, что в социальных сетях Сербии появилось множество саркастических и негативных комментариев после сообщения о лечении Вучича.
"Если вы не выступаете за него, не поддерживаете политическую опцию Александра Вучича и эту власть, дайте человеку хотя бы спокойно поболеть", - призвала она.
Васильевич указала, что мировые лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, словенский лидер Борут Пахор и премьер Албании Эди Рама выразили свое беспокойство и слова поддержки президенту Сербии.
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Александр ВучичСербияБелград (город)В мире
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