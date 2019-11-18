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РИА Новости

В Курске около 60 домов остались без горячей воды и тепла из-за аварии

14:24 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Авария на тепломагистрали привела к отключению отопления и горячей воды в 57 жилых домах Курска, в 311 домах водоснабжение ограничено, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Произошел инцидент на тепломагистрали №1 в районе Льговского поворота. С 14.00 полностью отключено горячее водоснабжение и отопление в 57 домах, семи учебных заведениях и трех детсадах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, кроме того, под ограничение водоснабжения попали 311 жилых домов, 20 школ и 16 детских садов.
Радиатор отопления в квартире
02:09Теплоснабжение
Авария оставила без тепла более трех тысяч жителей города Корсаков
Устранить аварию планируется к 22 часам понедельника.
Сейчас в Курске 4 градуса тепла.
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