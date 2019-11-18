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РИА Новости

В Москве прошел Международный экспортный форум "Сделано в России

14:23 18.11.2019
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© Фото : пресс служба форума «Сделано в России»В Москве прошел Международный экспортный форум "Сделано в России"
В Москве прошел Международный экспортный форум Сделано в России
© Фото : пресс служба форума «Сделано в России»
МОСКВА, 18 ноя - Пресс служба форума "Сделано в России". В Москве 14 ноября 2019 года состоялся Международный экспортный форум "Сделано в России", организатором которого выступил АО "Российский экспортный центр". На Форуме встретились отечественные и зарубежные эксперты, главы лидирующих компаний-экспортеров, представители федеральной и региональной власти для того, чтобы обсудить выполнение целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
В ходе пленарного заседания "Россия в современной мировой торговле: как раскрыть потенциал" министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев и другие представители региональной власти и руководители лидирующих компаний-экспортеров обсудили основные тенденции международной торговли и изменения, ожидающие Росиию в эскпортной сфере.
"Часто задают вопрос: “В чем секрет успеха?”. Секрет успеха - он прост: не делать крупных ошибок на каждом шаге, когда ты выходишь на экспорт. Правильно подготовить продукт, кадры, провести маркетинг, подыскать партнера, обеспечить финансирование, логистику и так далее - в совокупности это дает успех", - генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев.
Деловая программа состояла из многочисленных мастер-классов, панельных заседаний, круглых столов и бизнес-диалогов с перспективными торговыми партнерами России - Германией, Индией и Китаем. На сегодняшний день торговый оборот между Россией и Китаем превысил 100 млрд. долл. США. Германия, один из наиболее давних партнеров РФ, также весьма заинтересована в наращивании товарообмена с Россией: особенно интересно долгосрочное сотрудничество в информационной сфере. Индийские партнеры в сфере ЛПК отметили, что уже сейчас существуют необходимые технологии и емкие рынки: только за 2018 год экспорт продукции лесного характера России увеличился на 20%.
Программа Форума "Сделано в России" не ограничилась деловой частью: участники ознакомились с лучшими образцами экспортной продукции Российской Федерации, которые были представлены на выставочной экспозиции. Центральной частью программы Форума стала торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии "Экспортер года". По данным РЭЦ, в этом году поступило более 1600 заявок, подавляющее большинство которых пришлось на малый и средний бизнес. Наиболее активно проявили себя участники из Центрального и Приволжского округа.
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