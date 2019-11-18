Москвичи смогут проверить состояние легких в центрах госуслуг

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В десяти центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября жители столицы смогут бесплатно проверить состояние своих легких. Осмотры проведут врачи департамента здравоохранения города, сообщается на В десяти центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября жители столицы смогут бесплатно проверить состояние своих легких. Осмотры проведут врачи департамента здравоохранения города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Всем желающим будет предложено пройти скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерить объемные и скоростные показатели дыхания. По результатам обследования горожане получат медицинские консультации.

Полный список медицинских организаций и центров госуслуг "Мои документы", где можно пройти указанные процедуры, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Помимо этого в ближайшие дни в 11 округах столицы пройдут тематические лекции о вреде табака и профилактике хронической обструктивной болезни легких. Мероприятия приурочат к Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких и Международному дню отказа от курения.

"Хроническая обструктивная болезнь легких возникает в первую очередь у курильщиков. Пагубное действие табачного дыма разрушает бронхи и легкие, возникает эмфизема — болезненное чрезмерное скопление воздуха в органах, человек начинает задыхаться", — отметил главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения Андрей Белевский.