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РИА Новости

Москвичи смогут проверить состояние легких в центрах госуслуг

14:21 18.11.2019 (обновлено: 16:58 18.11.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВрач рассматривает снимок грудной клетки пациента
Врач рассматривает снимок грудной клетки пациента
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В десяти центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября жители столицы смогут бесплатно проверить состояние своих легких. Осмотры проведут врачи департамента здравоохранения города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Всем желающим будет предложено пройти скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерить объемные и скоростные показатели дыхания. По результатам обследования горожане получат медицинские консультации.
Полный список медицинских организаций и центров госуслуг "Мои документы", где можно пройти указанные процедуры, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.
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Помимо этого в ближайшие дни в 11 округах столицы пройдут тематические лекции о вреде табака и профилактике хронической обструктивной болезни легких. Мероприятия приурочат к Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких и Международному дню отказа от курения.
"Хроническая обструктивная болезнь легких возникает в первую очередь у курильщиков. Пагубное действие табачного дыма разрушает бронхи и легкие, возникает эмфизема — болезненное чрезмерное скопление воздуха в органах, человек начинает задыхаться", — отметил главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения Андрей Белевский.
В прошлом году в рамках проекта "Здоровая Москва" специалисты центров "Мои документы" также консультировали москвичей по вопросам здорового образа жизни.
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Хорошие новостиХорошие новостиДепартамент здравоохранения г. МосквыМосква
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