ВОЛОГДА, 18 ноя – РИА Новости. Более 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз, начиная с 2001 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Проект Великий Устюг -родина Деда Мороза стартовал в1998 году, его почта была образована в 2001 году, рассказала РИА Новости директор почты Деда Мороза Наталья Рева.
Восемнадцатого ноября День Рождения празднует один из главных волшебников России – Дед Мороз. Начиная с 2001 года, Дед Мороз принимает гостей на своей вотчине в Великом Устюге Вологодской области. Там у главного волшебника есть много помощников – это и сказочные герои, волшебные снеговички и герои из русских сказок. На вотчине гости могут побывать в тереме деда Мороза, увидеть его рабочее место, спальню, костюмерную и даже побывать в комнате мечты. Кульминацией праздника для гостей становится встреча детишек с Дедом Морозом.
"Гости вотчины могут посетить почту, где помощники волшебника собирают письма, адресованные ему со всей России и не только из России. В последнее время много писем приходит из Китая, Тайланда, Шри Ланки. Это связано с возросшим интересом к культуре России в этих странах. Так, по состоянию на 18 ноября 2019 года Дед Мороз получил более 3,6 миллиона писем", - сказал собеседник агентства.