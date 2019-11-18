Более 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз

Восемнадцатого ноября День Рождения празднует один из главных волшебников России – Дед Мороз. Начиная с 2001 года, Дед Мороз принимает гостей на своей вотчине в Великом Устюге Вологодской области. Там у главного волшебника есть много помощников – это и сказочные герои, волшебные снеговички и герои из русских сказок. На вотчине гости могут побывать в тереме деда Мороза, увидеть его рабочее место, спальню, костюмерную и даже побывать в комнате мечты. Кульминацией праздника для гостей становится встреча детишек с Дедом Морозом.