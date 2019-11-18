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РИА Новости

Более 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз

14:14 18.11.2019 (обновлено: 14:16 18.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиБолее 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз
Более 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Более 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз
ВОЛОГДА, 18 ноя – РИА Новости. Более 3,6 миллиона писем получил Дед Мороз, начиная с 2001 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Проект Великий Устюг -родина Деда Мороза стартовал в1998 году, его почта была образована в 2001 году, рассказала РИА Новости директор почты Деда Мороза Наталья Рева.
Восемнадцатого ноября День Рождения празднует один из главных волшебников России – Дед Мороз. Начиная с 2001 года, Дед Мороз принимает гостей на своей вотчине в Великом Устюге Вологодской области. Там у главного волшебника есть много помощников – это и сказочные герои, волшебные снеговички и герои из русских сказок. На вотчине гости могут побывать в тереме деда Мороза, увидеть его рабочее место, спальню, костюмерную и даже побывать в комнате мечты. Кульминацией праздника для гостей становится встреча детишек с Дедом Морозом.

"Гости вотчины могут посетить почту, где помощники волшебника собирают письма, адресованные ему со всей России и не только из России. В последнее время много писем приходит из Китая, Тайланда, Шри Ланки. Это связано с возросшим интересом к культуре России в этих странах. Так, по состоянию на 18 ноября 2019 года Дед Мороз получил более 3,6 миллиона писем", - сказал собеседник агентства.

Всероссийский Дед Мороз
Вчера, 18:36Новый год—2020
В Калининградской области открылось "янтарное посольство Деда Мороза"
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