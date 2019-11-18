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РИА Новости

АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня AA+(RU)

14:05 18.11.2019 (обновлено: 17:56 18.11.2019)
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© Fotolia / BestForYouРоссийские рубли
Российские рубли
© Fotolia / BestForYou
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня AA+(RU), прогноз "Стабильный", и ее облигаций — до уровня AA+(RU), сообщает агентство.
"Повышение кредитного рейтинга Московской области обусловлено темпами развития ее экономики, опережающими среднестрановые показатели, что транслируется в устойчивый рост доходов областного бюджета, позволяющий менять его структуру в пользу более гибких капитальных расходов. Кредитный рейтинг поддерживается стабильными бюджетными показателями, средним уровнем долговой нагрузки и минимальными рисками рефинансирования при избыточном объеме собственной ликвидности", - говорится в сообщении.
Московская область — крупный промышленно развитый регион, характеризующийся значительным вкладом в экономику РФ - 3,8 триллиона рублей в 2017 году, или порядка 5% суммарного ВРП субъектов РФ. Регион занимает второе место по численности населения (5% общего населения страны).
Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки стала масштабная программа капитальных вложений, финансируемая за собственный счет. За 2013-2018 год рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) области составил 70% (среднероссийский уровень - 57%). АКРА ожидает, что в 2019-2020 годах ежегодный рост ННД останется на уровне 10%. Бюджет области характеризуется стабильно высокой долей собственных поступлений: в 2016–2020 годах ННД будут равны в среднем 93% доходов бюджета без учета субвенций.
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Стабильный рост доходов позволяет поддерживать значительный уровень капитальных расходов и увеличивать его: плановый рост капрасходов составляет в 2019 году 90%, в 2020-м — 70% к уровню 2018 года. В результате дефицит бюджета, по прогнозу области, может превысить 20% ННД в 2019 году и порядка 10% в 2020 году (2018 год - 6%).
"В таком случае возможный рост долговой нагрузки будет полностью компенсироваться изменением структуры бюджетных расходов. Кроме того, планируется финансировать часть дефицита за счет накопленной ликвидности. Стоит при этом отметить, что в последние годы область не успевала исполнить заявленную программу капитальных вложений в полном объеме и не исполняла заявленный дефицит", - комментирует агентство.
В АКРА также отметили средний уровень долговой нагрузки и минимальные риски рефинансирования, а также высокий уровень диверсификации экономики и выгодное географическое положение.
Расходы на обслуживание долга в 2019–2020 годах не превысят 11% операционного баланса, что соответствует низкому уровню риска и свидетельствует о необременительности данных расходов для регионального бюджета. Процентные доходы от операций по управлению ликвидностью за последние три истекших года покрывают не менее двух третей объема процентных расходов области. Долговая нагрузка предприятий государственного сектора остается на умеренном уровне.
Налоговые поступления в бюджет области не зависят от одного или группы крупных налогоплательщиков. Близость к Москве гарантирует стабильный рынок сбыта и спрос на трудовые ресурсы, что обеспечивает низкий уровень безработицы (около 60% от среднестранового уровня в 2015–2018 годах) и относительно высокий уровень среднедушевых денежных доходов (на 30% выше среднего по стране в течение анализируемого периода). ВРП области в номинальном выражении за период с 2015 по 2017 год увеличился на 39%, тогда как рост совокупного ВРП субъектов РФ за этот же период составил 27%. Темпы роста промышленного производства в области в 2016–2019 годах значительно опережают среднероссийский показатель (не менее 10% в год при среднестрановом уровне 2–3%), говорится в сообщении АКРА.
"Повышение кредитного рейтинга основано на темпах развития экономики, росте доходов регионального бюджета и его стабильных показателях. У нас минимальные риски рефинансирования при высоком объеме собственной ликвидности. Рейтинг АКРА подтверждает надежность как выпущенных, так и планируемых к выпуску ценных бумаг Московской области. Добиться таких результатов нам позволяет наша бюджетная политика, обеспечивающая стабильность системы. В 2020 году министерство финансов РФ будет квалифицировать субъекты РФ, и Подмосковье уже сегодня можно отнести к группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью. Для обеспечения финансовой устойчивости Московской области и в будущем ее государственная долговая политика будет направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет". - отметила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.
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Новости ПодмосковьяНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Московская область
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