"Русгидро" снизило ориентир доходности пятилетних евробондов в рублях

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. " Русгидро " снизило ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в рублях, до 6,85-7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 70 миллиардов рублей.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года объемом 15 миллиардов рублей составлял 7-7,15% годовых.

Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.