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РИА Новости

"Русгидро" снизило ориентир доходности пятилетних евробондов в рублях

14:01 18.11.2019
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© РИА НовостиДеньги
Деньги
© РИА Новости
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Русгидро" снизило ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в рублях, до 6,85-7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги превышает 70 миллиардов рублей.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года объемом 15 миллиардов рублей составлял 7-7,15% годовых.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
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ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
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