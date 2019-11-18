В городе Корсакове восстановили теплоснабжение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Авария, оставившая в воскресенье без теплоснабжения более 3 тысяч жителей портового города Корсаков на юге Сахалина, устранена, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
Ранее сообщалось, что порыв на теплотрассе котельной в Корсакове оставил без тепла 22 многоквартирных дома и один детсад.
"В 18.00 (10.00 мск) подачу тепла возобновили во все дома и детсад "Кораблик" в Корсакове. Над устранением аварии почти сутки работали 15 человек, шесть единиц техники", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ремонтники демонтировали магистральную трубу длиной около двух метров, затем провели сварку нового участка и опрессовку труб. Определенную сложность в работе создавало соседство трубы теплотрассы с сетями канализации и электроснабжения.