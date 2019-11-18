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Теплоснабжение
2019-11-18T13:59Z
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РИА Новости

В городе Корсакове восстановили теплоснабжение

13:59 18.11.2019
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© www.general-radiator.ruБатарея отопления
Батарея отопления
© www.general-radiator.ru
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Авария, оставившая в воскресенье без теплоснабжения более 3 тысяч жителей портового города Корсаков на юге Сахалина, устранена, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
Ранее сообщалось, что порыв на теплотрассе котельной в Корсакове оставил без тепла 22 многоквартирных дома и один детсад.

"В 18.00 (10.00 мск) подачу тепла возобновили во все дома и детсад "Кораблик" в Корсакове. Над устранением аварии почти сутки работали 15 человек, шесть единиц техники", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ремонтники демонтировали магистральную трубу длиной около двух метров, затем провели сварку нового участка и опрессовку труб. Определенную сложность в работе создавало соседство трубы теплотрассы с сетями канализации и электроснабжения.
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ТеплоснабжениеСахалин
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