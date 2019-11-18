Песков назвал проверки деклараций чиновников постоянным процессом

"Есть соответствующие органы, которые отвечают за, скажем так, эту область. При необходимости они проводят проверки в отношении всех абсолютно лиц, которые могут быть подвержены таким проверкам. Это постоянный процесс. Собственно, все, кто заполняет и подает декларации, они могут быть подвержены выборочной проверке. Это абсолютно постоянный и последовательный процесс", - сказал Песков журналистам, добавив, что не располагает информацией о возможном поручении президента РФ перепроверить прокурора Москвы.