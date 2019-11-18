Песков назвал проверки деклараций чиновников постоянным процессом

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проверки должностных лиц, заполняющих и подающих декларации, являются постоянным и последовательным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную проверку в отношении прокурора Москвы Дениса Попова.
Ранее на вопрос журналистов о том, проводилась ли проверка перечня имущества Попова до его назначения, Песков ответил утвердительно.
"Есть соответствующие органы, которые отвечают за, скажем так, эту область. При необходимости они проводят проверки в отношении всех абсолютно лиц, которые могут быть подвержены таким проверкам. Это постоянный процесс. Собственно, все, кто заполняет и подает декларации, они могут быть подвержены выборочной проверке. Это абсолютно постоянный и последовательный процесс", - сказал Песков журналистам, добавив, что не располагает информацией о возможном поручении президента РФ перепроверить прокурора Москвы.