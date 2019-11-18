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РИА Новости

Песков назвал проверки деклараций чиновников постоянным процессом

13:58 18.11.2019 (обновлено: 14:01 18.11.2019)
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проверки должностных лиц, заполняющих и подающих декларации, являются постоянным и последовательным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную проверку в отношении прокурора Москвы Дениса Попова.
Ранее на вопрос журналистов о том, проводилась ли проверка перечня имущества Попова до его назначения, Песков ответил утвердительно.
"Есть соответствующие органы, которые отвечают за, скажем так, эту область. При необходимости они проводят проверки в отношении всех абсолютно лиц, которые могут быть подвержены таким проверкам. Это постоянный процесс. Собственно, все, кто заполняет и подает декларации, они могут быть подвержены выборочной проверке. Это абсолютно постоянный и последовательный процесс", - сказал Песков журналистам, добавив, что не располагает информацией о возможном поручении президента РФ перепроверить прокурора Москвы.
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