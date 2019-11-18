Вопреки протестам жителей у собора Саграда Фамилия появится новая лестница

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. У собора Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, несмотря на протесты горожан, появится еще одна пристройка в виде лестницы, . У собора Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, несмотря на протесты горожан, появится еще одна пристройка в виде лестницы, сообщает ARTnews.

Благодаря этому площадь собора расширится, и территория увеличится до соседней улицы. Длина лестницы составит 57 метров, а ширина — почти пять метров.

В сентябре горожане подали в суд коллективный иск, в котором утверждают, что возведение ступеней потребует переселения трех тысяч человек. Барселонцы также напомнили, что в оригинальный план архитектора здания Антонио Гауди эта лестница не входила.

Однако, как пишет издание, председателю правления компании, занимающейся строительством собора, Истиву Кэмпсу удалось доказать, что знаменитый архитектор одобрил ступеньки на более позднем чертеже 1916 года.