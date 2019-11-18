Кипрский архиерей не поддержал поминовение Епифания патриархом Александрии

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Поминовение Александрийским патриархом Феодором за литургией в кипрском Лимассоле главы украинских раскольников Епифания не означает его признания Лимассольской митрополией Кипрской церкви и ее правящим архиереем митрополитом Афанасием, говорится в распространенном заявлении митрополии.

В ходе своего визита на Кипр Александрийский патриарх, несколько дней назад признавший так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), во время богослужения в главном храме Лимассола, которое он совершал вместе с митрополитом Лимассольским Афанасием, помянул главу ПЦУ Епифания. Митрополит Лимассольский Афанасий хорошо известен православным верующим в России по многочисленным интервью и публикациям, переведенным на русский язык, он выступает в поддержку канонической Украинской православной церкви.

"Митрополит Лимассольский Афанасий отделяет свою позицию в деле упоминания имени Епифания как епископа Киевского, которое совершил патриарх Александрийский Феодор II во время патриаршей Божественной литургии в Лимассоле", - говорится в сообщении Лимассольской митрополии, опубликованном на ее сайте.

Как пояснил митрополит Афанасий, перед богослужением епископы Александрийской патриархии уверяли его, что патриарх Феодор обещал не поминать Епифания Думенко во время богослужения. Кроме того, сам Александрийский патриарх также не предупредил Афанасия, что намерен совершить поминовение Епифания в храме на территории его митрополии. Таким образом, отметил иерарх, данный акт патриарха не отражает ни его личного мнения, ни позиции Лимассольской митрополии в целом.

Кипрский архиерей при этом заверил, что "принимает и признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины блаженнейшего Онуфрия".

Ранее так называемую "Православную церковь Украины" признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. При этом патриарх Феодор в сентябре прошлого года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".