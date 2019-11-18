На Урале начальника райотдела МВД понизили из-за пьяного дебоша в сауне

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Начальника отдела полиции Нагайбакского района в Челябинской области Дениса Гладышева понизили до оперуполномоченного сотрудника полиции из-за дебоша в сауне.
Как утверждалось в соцсети "ВКонтакте" на странице паблика "Омбудсмен полиции", начальник отдела МВД России по Нагайбакскому району Денис Гладышев вместе с родственником якобы в нетрезвом состоянии приехали в сауну и устроили там дебош, а сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию. В пресс-службе ГУМВД России по региону отмечали, что по этой информации полицией проводится проверка.
"Служебная проверка завершена. По результатам проверки решением начальника ГУМВД по Челябинской области Андрея Сергеева Гладышев отстранен от занимаемой должности и переведен на нижестоящую должность", - сказала собеседница агентства.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Гладышев переведен на должность оперуполномоченного сотрудника полиции Правобережного района города Магнитогорск.
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