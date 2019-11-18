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Липецкая область
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РИА Новости

Липецкая область примет участие в конкурсе Минстроя по благоустройству

12:51 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Пять городов Липецкой области представят свои проекты по благоустройству на конкурс Минстроя России "Малые города и исторические поселения", где призовой фонд составляет от 30 до 80 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Проекты для конкурса отобраны в администрации региона. Всего было представлено семь концепций развития благоустройства Задонска, Данкова, Чаплыгина, Грязей и Ельца.
Согласно одобренным проектам в Чаплыгине планируют благоустроить улицу Советскую, в Задонске — сквер Победы, в Данкове и Грязях — набережные. Елец выступает как историческое поселение и представляет концепцию благоустройства скверов имени И.А. Бунина и М.С. Соломенцева. Заявки будут поданы до 1 февраля 2020 года. Во втором этапе конкурса, который стартует летом будущего года, в конкурсе примут участие Усмань и Лебедянь.
"Все проекты заслуживают внимания и должны быть реализованы. Мы видим, что руководители городов ответственно подошли к этой работе. Концепции разработаны с учётом мнения местных жителей — это наш приоритет. Уверен, что идеи будут воплощены в жизнь и будут радовать людей", — отметил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.
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Главная цель конкурса - поддержать проекты по созданию городских пространств, способствующих повышению качества жизни людей, развитию индустрии услуг, привлечению туристов в регионы. Участие в конкурсе принимают города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
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Липецкая областьИгорь АртамоновМинистерство строительства и ЖКХ РФ
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