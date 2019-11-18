Адвокат экс-главы Армении Кочаряна сообщил о получении письма от Макрона

ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Французский адвокат экс-президента Армении Французский адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Севак Торосян сообщил в понедельник журналистам, что получил письмо от президента Франции Эммануэля Макрона с заверениями, что Париж внимательно следит за судом над бывшим армянским лидером.

"Я в течение года информировал французские и международные органы о судебном процессе и написал письмо президенту Франции. На днях я получил ответ от Макрона, в котором тот заверил, что Париж пристально следит за судебным процессом над Кочаряном", - сказал Торосян.

По его словам, это примечательный факт, так как Макрон решил ответить письменно, хотя и не был обязан этого делать, "зная, что информация об этом не останется в стенах адвокатской конторы".

Французский юрист считает, что без гарантий независимости судов, ожидать чего-либо от внутригосударственных процедур нельзя. "Мы не можем говорить о принципе независимости (суда – ред.), нет никаких гарантий", - сказал Торосян. По его мнению, судьи избегают принимать решения, так как "опасаются обысков, уголовных дел и увольнений".

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.