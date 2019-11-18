МИД Украины: Киев не может строить планы, надеясь на "развал" России

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не может планировать свою деятельность на основе неких предположений о скором "развале" России.

"Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше", - сказал Пристайко в интервью РБК-Украина , опубликованном в понедельник

Пристайко задали вопрос, "есть такой популярный подход: Украина должна ждать и укрепляться, но пока в России не сменится государственный строй или политический режим, они от нас не отстанут, и проблема с Донбассом и Крымом решена не будет. Вы с этим согласны?"

"Есть и такой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону. Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где так не состоялось. Другие люди говорят, что надо действовать, как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо. Германия не просто дождалась какого-то определенного момента. На их счастье развалился Советский союз. Это могло случиться, а могло не случиться", - ответил глава МИД Украины.

Он также заявил, что "это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится". "Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес – первый, а что будет происходить в самой России – это уже потом", - добавил Пристайко.