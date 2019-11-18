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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-18T12:41Z
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 23 нарушения перемирия в Сирии

12:41 18.11.2019
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© AFP 2019 / Louai BesharaСирия
Сирия
© AFP 2019 / Louai Beshara
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 23 нарушения, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – пять, Латакия – четыре, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Латакия – девять, Алеппо – один, Хама – один", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСирияВ мире
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