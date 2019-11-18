Россия за сутки зафиксировала 23 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – пять, Латакия – четыре, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Латакия – девять, Алеппо – один, Хама – один", - говорится в бюллетене.