Мэр Якутска отреагировала на сообщения о мосте через Лену

"Прекрасную новость сегодня утром мы получили из Москвы <…> Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте", — написала она в Instagram .