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РИА Новости

Мэр Якутска отреагировала на сообщения о мосте через Лену

12:39 18.11.2019 (обновлено: 12:41 18.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева прокомментировала новость о том, что президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе города.

"Прекрасную новость сегодня утром мы получили из Москвы <…> Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте", — написала она в Instagram.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Путин наложил резолюцию "Ситуация созрела до реализации" на письмо, в котором власти Якутии просили заложить в бюджет средства на проект.
Предполагается, что трехкилометровый мост через Лену будет строить на условиях концессии, его стоимость (с подъездными путями) превысит 80 миллиардов рублей. По расчетам местных властей, ввод моста увеличит круглогодичную транспортную доступность населения до 70 процентов и позволит снизить ежегодные затраты на северный завоз более чем на четыре миллиарда рублей.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
29 октября, 10:00Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев: мост через Лену даст России еще один выход к Тихому океану
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Сардана АвксентьеваВладимир ПутинПроект моста через реку ЛенуРоссияЯкутскЭкономика
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