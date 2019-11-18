День рождения Деда Мороза

Главного зимнего волшебника с днем рождения поздравляли два дня подряд, 16 и 17 ноября.
Главного зимнего волшебника с днем рождения поздравляли два дня подряд, 16 и 17 ноября.
Празднование проходило в усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".
Празднование проходило в усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".
Для детей и их родителей там подготовили обширную развлекательную программу.
Для детей и их родителей там подготовили обширную развлекательную программу.
Гостей ждали квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкантов.
Гостей ждали квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкантов.
Поздравить Деда Мороза пришли сказочные персонажи — Снежная королева, Баба-яга, Маша и Медведь.
Поздравить Деда Мороза пришли сказочные персонажи — Снежная королева, Баба-яга, Маша и Медведь.
Маленьким гостям торжества показали спектакли по мотивам известных мультфильмов.
Маленьким гостям торжества показали спектакли по мотивам известных мультфильмов.
Кульминацией празднования в оба дня стало появление Деда Мороза перед зрителями.
Кульминацией празднования в оба дня стало появление Деда Мороза перед зрителями.
Именинник сыграл с маленькими посетителями усадьбы в игру "Скажи свое имя" и зажег новогоднюю елку.
Именинник сыграл с маленькими посетителями усадьбы в игру "Скажи свое имя" и зажег новогоднюю елку.
Празднование завершилось выступлением молодежных кавер-групп и дискотекой.
Празднование завершилось выступлением молодежных кавер-групп и дискотекой.