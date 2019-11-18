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РИА Новости

День рождения Деда Мороза

15:50 18.11.2019
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В Москве отметили день рождения Деда Мороза. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Главного зимнего волшебника с днем рождения поздравляли два дня подряд, 16 и 17 ноября.

Участники празднования дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
1 из 9

Главного зимнего волшебника с днем рождения поздравляли два дня подряд, 16 и 17 ноября.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Празднование проходило в усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

Юные зрители во время празднования дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
2 из 9

Празднование проходило в усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для детей и их родителей там подготовили обширную развлекательную программу.

Выступление артистов на праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
3 из 9

Для детей и их родителей там подготовили обширную развлекательную программу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Гостей ждали квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкантов.

Участники праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
4 из 9

Гостей ждали квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкантов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Поздравить Деда Мороза пришли сказочные персонажи — Снежная королева, Баба-яга, Маша и Медведь.

Выступление артистов на праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
5 из 9

Поздравить Деда Мороза пришли сказочные персонажи — Снежная королева, Баба-яга, Маша и Медведь.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Маленьким гостям торжества показали спектакли по мотивам известных мультфильмов.

Выступление артистов на праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
6 из 9

Маленьким гостям торжества показали спектакли по мотивам известных мультфильмов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Кульминацией празднования в оба дня стало появление Деда Мороза перед зрителями.

Выступление артистов на праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
7 из 9

Кульминацией празднования в оба дня стало появление Деда Мороза перед зрителями.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Именинник сыграл с маленькими посетителями усадьбы в игру "Скажи свое имя" и зажег новогоднюю елку.

На праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
8 из 9

Именинник сыграл с маленькими посетителями усадьбы в игру "Скажи свое имя" и зажег новогоднюю елку.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Празднование завершилось выступлением молодежных кавер-групп и дискотекой.

На праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
9 из 9

Празднование завершилось выступлением молодежных кавер-групп и дискотекой.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
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Новый год—2020Дед МорозФото
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