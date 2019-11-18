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РИА Новости

В Сочи увеличили группировку сил для борьбы с лесным пожаром

12:13 18.11.2019 (обновлено: 12:14 18.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 18 ноя - РИА Новости. Группировка сил для тушения лесного пожара в горах Лазаревского района Сочи увеличена до 244 человек, борьба с огнем, который еще охватывает около 1 гектара леса, продолжается, сообщает администрация курорта.
В Лазаревском районе Сочи горит участок лесного массива. Штаб по его тушению развернут в полевом лагере в нескольких километрах от аула Наджиго. В субботу власти города сообщали, что в тушении задействованы 168 человек и вертолет Ми-8, которым удалось ликвидировать лесной пожар на 85%. Однако в понедельник борьба с огнем продолжается, а группировка сил увеличена.
"Накануне авиацией было произведено более 40 сбросов воды. Сегодня в 08.00 в воздух также был поднят вертолет МИ-8 со сбрасывающим устройством. К ликвидации горения лесной подложки приступили 244 человека. Это сотрудники МЧС России, муниципальной службы спасения, лесники, представители казачества и члены добровольной пожарной дружины. В готовности к реагированию находится самолёт БЕ-200, базирующийся в Ростове-на-Дону. Площадь активного горения лесной подложки сейчас составляет менее одного гектара", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что жители Лазаревского района все еще могут ощущать запах дыма, однако населенным пунктам огонь не угрожает. В Адлерском районе смог приносит ветер со стороны Абхазии, где также фиксируются очаги лестного пожара.
"Сейчас главное - не допускать новых очагов возгорания, а для этого призываем наших уважаемых жителей и гостей курорта проявлять бдительность, находясь на отдыхе в лесу. Во время действия особого противопожарного режима запрещено разжигать костры", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
По данным властей, с 13 ноября на курорте действует особый противопожарный режим. Уточняется, что по информации синоптиков дождей на курорте не ожидается до конца ноября.
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Ми-8МЧС РФСочиРоссияПроисшествия
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