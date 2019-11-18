В подмосковной пожарной части провели экскурсию для пятилетнего мальчика

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В пожарно-спасательной части № 2 городского округа Воскресенск Московской области прошла специальная экскурсия для мальчика, который боится срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы обратилась мама пятилетнего мальчика Миши, которая рассказала, что малыш паникует, когда слышит звук сработавшей пожарной сигнализации. Перед этим психолог порекомендовал ей вместе с сыном посетить пожарно-спасательную часть.
Спасатели не смогли проигнорировать столь необычную просьбу и организовали экскурсию для Миши, в ходе которой показали ему принцип работы сигнализации, а также дали возможность самому ее включить и отключить.
"Сотрудник отдела надзорной деятельности Антон Коробкин объяснил малышу, что пожарная сигнализация не враг, а друг и она помогает людям вовремя узнать о пожаре и покинуть помещение", — говорится в релизе МЧС России.
Мальчику также показали пожарно-спасательную часть и помещения, где пожарные занимаются и отдыхают. Там юный гость познакомился с пожарными, которые рассказали ему о своей профессии, дали осмотреть пожарно-спасательную технику и оборудование, которое используется при тушении пожаров.
"На память об экскурсии Антон Коробкин подарил Мише детский костюм пожарного, чтобы мальчик всегда помнил, что бояться пожарной сигнализации и пожарных не нужно", — заключили в пресс-службе ведомства.