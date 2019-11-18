В Сирии завершил работу восьмой российско-турецкий патруль

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. Архивное фото

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии

"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Айлишар, преодолел новый маршрут в восточном направлении, и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Гарип.

Подчеркивается, что совместный патруль прошел через приграничные сирийские населенные пункты.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.