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Война в Сирии
2019-11-18T12:01Z
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РИА Новости

В Сирии завершил работу восьмой российско-турецкий патруль

12:01 18.11.2019
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
© REUTERS / Kemal Aslan
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Сирии завершилось восьмое совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.
"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Айлишар, преодолел новый маршрут в восточном направлении, и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Гарип.
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Подчеркивается, что совместный патруль прошел через приграничные сирийские населенные пункты.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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