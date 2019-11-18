В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали четырех сталкеров

По данным пресс-службы, в салонах автомобилей обнаружили четыре единицы нарезного оружия различных калибров и одно гладкоствольное ружье. Как отмечается, задержанные объяснили свои намерения попасть в зону отчуждения желанием пристрелять оружие на заброшенной территории.