В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали четырех сталкеров

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали четырех человек в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Пограничный наряд совместно с сотрудниками Национальной полиции во время несения службы выявил движение двух внедорожников в направлении территории зоны ЧАЭС. Правоохранители остановили транспортные средства марок Land Rover и Ford, когда те пересекли тыловую границу запрещенной территории вне контрольных постов. В автомобилях находились наши соотечественники, жители Днепропетровской и Львовской областей и города Киева", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в салонах автомобилей обнаружили четыре единицы нарезного оружия различных калибров и одно гладкоствольное ружье. Как отмечается, задержанные объяснили свои намерения попасть в зону отчуждения желанием пристрелять оружие на заброшенной территории.
Задержанных привлекли к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Оружие и боеприпасы изъяли.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.