Свыше пяти млн поездок совершили пользователи московского велопроката

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 5 миллионов поездок совершили пользователи городского велопроката Москвы в 2019 году, что на 17% превышает показатель прошлого года, сообщил журналистам глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"В этом году сезон необычно длинный, почти 7 месяцев, чему способствовала теплая погода. В этом году было совершено рекордное количество поездок - более 5,5 миллиона прокатов на велосипедах, это на 17% больше, чем в прошлом году", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что наиболее активные пользователи проката были в Хамовниках, в Тверском районе.

По словам председателя совета директоров компании "Ситибайк" Мигеля Маркарянца, максимальное количество прокатов пришлось на июнь. "Был рекорд абсолютный в июне, 22 июня больше 48 тысяч прокатов было совершено в один день", - сказал Маркарянц.

Также, по его словам, 60% пользователей городского велопроката - мужчины, 40% - женщины. Среднее время поездки составляет 27 минут.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали РИА Новости, что по многочисленным просьбам жителей работа городского велопроката была продлена до 17 ноября включительно, хотя обычно сезон закрывали 1 ноября.

В этом году сезон велопроката стартовал 25 апреля.

Система городского велопроката "Велобайк" начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Согласно данным официального сайта мэра Москвы, теперь в столице доступны 530 станций и более пяти тысяч велосипедов, кроме того, в этом сезоне появилось еще 100 станций, из которых 55 - в районах, где раньше сервиса не было, 45 - в районах, где он уже есть.

Общественный велопрокат "Велобайк" реализуется банком ВТБ совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам председателя совета директоров АО "Ситибайк", старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, в этом сезоне "Велобайк" в очередной раз фиксирует рекорд по количеству поездок.