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РИА Новости

Свыше пяти млн поездок совершили пользователи московского велопроката

11:59 18.11.2019 (обновлено: 13:25 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
Участник Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 5 миллионов поездок совершили пользователи городского велопроката Москвы в 2019 году, что на 17% превышает показатель прошлого года, сообщил журналистам глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"В этом году сезон необычно длинный, почти 7 месяцев, чему способствовала теплая погода. В этом году было совершено рекордное количество поездок - более 5,5 миллиона прокатов на велосипедах, это на 17% больше, чем в прошлом году", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что наиболее активные пользователи проката были в Хамовниках, в Тверском районе.
По словам председателя совета директоров компании "Ситибайк" Мигеля Маркарянца, максимальное количество прокатов пришлось на июнь. "Был рекорд абсолютный в июне, 22 июня больше 48 тысяч прокатов было совершено в один день", - сказал Маркарянц.
Также, по его словам, 60% пользователей городского велопроката - мужчины, 40% - женщины. Среднее время поездки составляет 27 минут.
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Идея правил нуждается в доработке, считают эксперты
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали РИА Новости, что по многочисленным просьбам жителей работа городского велопроката была продлена до 17 ноября включительно, хотя обычно сезон закрывали 1 ноября.
В этом году сезон велопроката стартовал 25 апреля.
Система городского велопроката "Велобайк" начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Согласно данным официального сайта мэра Москвы, теперь в столице доступны 530 станций и более пяти тысяч велосипедов, кроме того, в этом сезоне появилось еще 100 станций, из которых 55 - в районах, где раньше сервиса не было, 45 - в районах, где он уже есть.
Общественный велопрокат "Велобайк" реализуется банком ВТБ совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По словам председателя совета директоров АО "Ситибайк", старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, в этом сезоне "Велобайк" в очередной раз фиксирует рекорд по количеству поездок.
"Еще несколько лет назад было сложно представить, что прокат велосипедов будет настолько популярен в Москве. Сегодня можно с уверенностью сказать, что велосипед стал неотъемлемой частью столицы и горожане используют его как полноценный вид транспорта. Московский велопрокат сегодня входит в пятерку самых крупных в мире. Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта, доработанное мобильное приложение уже скачали 1 миллион человек", - отметил Маркарянц.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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