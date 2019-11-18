В Госдуме назвали идею сократить время продажи алкоголя логичной

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Многие регионы РФ уже ограничили продажу спиртного до 22.00, поэтому ввести эту норму на федеральном уровне было бы вполне логично, однако помимо запретительных мер необходимо обратить внимание на профилактическую работу, иначе запреты в дальнейшем могут дать обратный эффект, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.

"Инициативу ОНФ поддерживаю, предложение сократить федеральную норму продажи алкоголя на час, до 22.00, считаю правильным и нужным. Как врач, могу это только приветствовать... Многие регионы уже ограничили продажу алкоголя до 22.00. Поэтому сокращение федеральной нормы до этого времени вполне логично. Честно сказать, я не понимаю, какие могут быть споры по этому поводу", - сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль .

Он отметил, что подобные инициативы уже звучат не первый год, но не принимаются. Одной из причин, по его словам, является то, что ведомства, отвечающие за производство и продажу спиртного, выступают резко против. "Говорится об убытках, которые понесет наша ликеро-водочная промышленность и торговля в связи с сокращением времени продаж алкоголя. Сопоставимы ли эти убытки с громадным ущербом, который наносит алкоголь здоровью всей страны? Несравнимые категории. Поэтому в данном случае мера, которая касается здоровья людей, гораздо важнее", - сказал депутат.