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РИА Новости

В Госдуме назвали идею сократить время продажи алкоголя логичной

11:55 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отдел алкогольной продукции . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Многие регионы РФ уже ограничили продажу спиртного до 22.00, поэтому ввести эту норму на федеральном уровне было бы вполне логично, однако помимо запретительных мер необходимо обратить внимание на профилактическую работу, иначе запреты в дальнейшем могут дать обратный эффект, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.
Ранее газета "Известия" сообщила, что ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22.00. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздава, министерство получило эти предложения, они рассматриваются вместе с экспертами и федеральными органами исполнительной власти.
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"Инициативу ОНФ поддерживаю, предложение сократить федеральную норму продажи алкоголя на час, до 22.00, считаю правильным и нужным. Как врач, могу это только приветствовать... Многие регионы уже ограничили продажу алкоголя до 22.00. Поэтому сокращение федеральной нормы до этого времени вполне логично. Честно сказать, я не понимаю, какие могут быть споры по этому поводу", - сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он отметил, что подобные инициативы уже звучат не первый год, но не принимаются. Одной из причин, по его словам, является то, что ведомства, отвечающие за производство и продажу спиртного, выступают резко против. "Говорится об убытках, которые понесет наша ликеро-водочная промышленность и торговля в связи с сокращением времени продаж алкоголя. Сопоставимы ли эти убытки с громадным ущербом, который наносит алкоголь здоровью всей страны? Несравнимые категории. Поэтому в данном случае мера, которая касается здоровья людей, гораздо важнее", - сказал депутат.
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Вместе с тем, член думского комитета по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич отметил, что само предложение поддерживает, однако считает, что одними только запретительными мерами проблему алкоголизации населения решить невозможно.
"Запретительные меры, заградительные барьеры хороши только в совокупности, в тандеме с продуманной целенаправленной и постоянно ведущейся профилактической работой. Если мы будем идти по пути только одних запретов, к сожалению, мы можем на каком-то этапе получить обратный эффект. Нам необходимо срочно подключать к этим законопроектам систему продуманной профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни", - заключил Менделевич.
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