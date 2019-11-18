На Кубани начальник отделения полиции получил восемь лет колонии за взятку

КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Начальник отделения полиции в поселке Джубга Туапсинского района Начальник отделения полиции в поселке Джубга Туапсинского района Кубани получил 8 лет колонии за взятку от женщины-предпринимателя, которой обещал покровительство, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда

"Туапсинским районным судом рассмотрено уголовное дело… начальника отделения полиции пгт Джубга ОМВД России по Туапсинскому району, по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки)… Действуя совместно с другим сотрудником полиции… потребовал с местного предпринимателя взятку в размере 300 000 рублей за непривлечение к ответственности за нарушения закона, допускаемые при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того… предпринимателю было предложено дальнейшее покровительство в виде непривлечения к ответственности за совершаемые административные правонарушения, а также предупреждения о возможных проверках со стороны других контролирующих органов", - отмечается в релизе.

Согласившись с предложением полицейских, предприниматель передала начальнику отделения полиции часть суммы, оставшуюся часть в рамках оперативного эксперимента, проводимого региональным УФСБ, она передала сообщнику подсудимого, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, говорится в сообщении.

"Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 3 миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует пресс-служба. Приговор в законную силу пока не вступил.