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РИА Новости

На Кубани начальник отделения полиции получил восемь лет колонии за взятку

11:53 18.11.2019 (обновлено: 12:44 18.11.2019)
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© Fotolia / oldbunyipВзятка в конверте
Взятка в конверте
© Fotolia / oldbunyip
Взятка в конверте. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Начальник отделения полиции в поселке Джубга Туапсинского района Кубани получил 8 лет колонии за взятку от женщины-предпринимателя, которой обещал покровительство, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"Туапсинским районным судом рассмотрено уголовное дело… начальника отделения полиции пгт Джубга ОМВД России по Туапсинскому району, по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки)… Действуя совместно с другим сотрудником полиции… потребовал с местного предпринимателя взятку в размере 300 000 рублей за непривлечение к ответственности за нарушения закона, допускаемые при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того… предпринимателю было предложено дальнейшее покровительство в виде непривлечения к ответственности за совершаемые административные правонарушения, а также предупреждения о возможных проверках со стороны других контролирующих органов", - отмечается в релизе.
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Согласившись с предложением полицейских, предприниматель передала начальнику отделения полиции часть суммы, оставшуюся часть в рамках оперативного эксперимента, проводимого региональным УФСБ, она передала сообщнику подсудимого, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, говорится в сообщении.
"Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 3 миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует пресс-служба. Приговор в законную силу пока не вступил.
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В начале июля в Джубге произошло громкое происшествие, связанное с оказанием опасных услуг предпринимателем, которые не были вовремя выявлены. В Черном море вблизи посёлка перевернулся прогулочный катер, погибли два пассажира. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации ведомства, на затонувшем в Черном море катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек. В сентябре стало известно, что владелец катера скрылся от следствия и объявлен в розыск.
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Туапсинский районКраснодарский крайПроисшествия
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