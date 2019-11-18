В Боливии задержат депутатов, ведущих антиправительственную деятельность

"Есть сенаторы, депутаты, не все, некоторые из них, ведущие антиправительственную деятельность и чьи имена я собираюсь начать публиковать... С понедельника я собираюсь отдавать приказы, у меня уже есть списки... мы начнем их задерживать по ордерам прокуратуры", - заявил Мурильо.

Как сообщает издание, Мурильо также предупредил о начале преследования некоторых журналистов, которые представляют СМИ, связанные с MAS, за подстрекательство к мятежу.

"Мы просим информировать, а не дезинформировать... Мы вновь просим журналистов..., чтобы они выполняли свою работу, а не совершали мятеж", - заявил он. При этом Мурильо обещал обеспечить безопасность СМИ во время освещения событий.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.