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РИА Новости

В Боливии задержат депутатов, ведущих антиправительственную деятельность

11:52 18.11.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новые власти Боливии заявили о создании "специального аппарата прокуратуры", который будет отвечать за задержание депутатов и других лиц, связанных с партией подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму"), сообщает издание Tiempos со ссылкой на главу МВД Артуро Мурильо.
"Есть сенаторы, депутаты, не все, некоторые из них, ведущие антиправительственную деятельность и чьи имена я собираюсь начать публиковать... С понедельника я собираюсь отдавать приказы, у меня уже есть списки... мы начнем их задерживать по ордерам прокуратуры", - заявил Мурильо.
Как сообщает издание, Мурильо также предупредил о начале преследования некоторых журналистов, которые представляют СМИ, связанные с MAS, за подстрекательство к мятежу.
"Мы просим информировать, а не дезинформировать... Мы вновь просим журналистов..., чтобы они выполняли свою работу, а не совершали мятеж", - заявил он. При этом Мурильо обещал обеспечить безопасность СМИ во время освещения событий.
Бывший президент Боливии Моралес осудил действия властей. "Авторы государственного переворота в Боливии правят с помощью указов…, опираясь на оружие и штыки полиции и вооруженных сил. Они выпустили указ, который освобождает военных от уголовной ответственности. Это свобода беззаконности, чтобы истреблять население", - написал Моралес в Twitter.
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На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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